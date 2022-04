Lara Gessler zaskoczyła sukienką na gali "Elle". Panterka, białe kozaki i ogromny rozporek

Gala Elle Style Awards

Pandemia zdecydowanie ukróciła celebrytom bywanie na imprezach modowych. Z pewnością jest to ogromna przyjemność i możliwość zaprezentowania się w efektownych, wieczorowych strojach. Na tegorocznej gali "Elle" Lara Gessler wystąpiła w sukience w cętki. Do swojej kreacji dobrała białe kozaki i zdecydowała się na wyrazisty makijaż. Chcąc podkreślić swoją delikatną urodę, włosy delikatnie upięła w kok. Dopełnieniem stylizacji celebrytki była mini torebeczka, do której prawdopodobnie nie zmieścił się nawet telefon.