Męskie fantazje seksualne. "Wielu pragnie seksu z tzw. MILF"

Tak, wiele znam takich historii. Jedna z nich to ta: trzydziestoletni mężczyzna, przystojny, wykształcony, posiadający świetną pracę. Zawsze marzyło mu się uprawianie seksu z kobietą lekkich obyczajów, do tego dużo starszą i "zmęczoną życiem". W końcu zrealizował to pragnienie i bardzo pożałował. Niemal natychmiast zaczął odczuwać obrzydzenie do siebie samego. Trafił na terapię. Uważam więc, co podkreślają również psycholodzy, że naprawdę trzeba się dobrze zastanowić, zanim od marzeń przejdziemy do czynów. Warto przemyśleć, czy po zrealizowaniu własnej fantazji następnego dnia będziemy w stanie spojrzeć na swoje odbicie w lustrze, bez odrazy i wstrętu. I co na to druga osoba w związku?... Podsumowując, czasami lepiej pozostawić pewne pragnienia właśnie w sferze fantazji.