Latami angażowała się w kolejne związki. Wciąż powtarzała ten sam schemat

- Zdałam sobie sprawę, że straciłam wiele szans. Jak człowiek sam nie wie, czego szuka, to nie do końca zdaje sobie sprawę, że w kółko odtwarza ten sam schemat, angażując się w to, co wydaje się znajome, nawet jeśli nie jest dobre. A pierwsze etapy relacji to zawsze sielanka. Dopiero potem się okazuje, że ludzie nie mają ze sobą nic wspólnego - wyznaje.