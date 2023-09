Znak, że partner jest NPD. Uciekaj, gdzie pieprz rośnie

Miłość to nie tylko romantyczne gesty, takie jak pocałunki, prezenty czy randki. To przede wszystkim codzienna praca nad sobą i nad komunikacją z partnerem. Akceptacja wad drugiej osoby i wsparcie w trudnych chwilach. Ale co jeśli twój partner ma narcystyczne zaburzenie osobowości? Czy taki związek ma szansę przetrwać?