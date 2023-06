Lateksowy koszmar powraca. Do zdjęć pozuje w mikrokostiumie

Influencerkom można więcej? Gdyby potencjalna "Anna Kowalska" wskoczyła w kostium Kylie Jenner – ubranie uznano by za szczyt obciachu, symbol kiczu oraz bezguścia. Ale kiedy najmłodsza z rodu Kardashian sięga po kontrowersyjny lateks - świat mody doszukuje się drugiego dna i mówi o trendzie zwanym "kamp", w którym to co brzydkie nagle zamienia się w... ładne.