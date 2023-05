Latem będziemy je nosić na okrągło. Zapomnisz o niewygodnych jeansach

To jednak nie jest jedyna opcja. Jeśli latem na pierwszym miejscu stawiasz wygodę, to koniecznie zwróć uwagę na spodnie Kingi Rusin. Luźne nogawki gwarantują maksymalną swobodę, a biały kolor sprawia, że codzienny look nawet ze zwykłą czarną bluzką zyskuje bardziej wyrafinowany charakter. Czego chcieć więcej?