Latem czuję się najpiękniej. "Ja i moje ciało wznosimy się na wyżyny szacunku i przyjaźni"

Chyba nie zaskoczę nikogo, jeśli powiem, że moja przemiana wizerunkowa i wewnętrzna zaczęła się właśnie latem? Ciepłe miesiące są najlepszym okresem do wprowadzenia zmian w tym zakresie - mamy więcej swobody w wyborze ubrań, nie musimy zakrywać się wieloma warstwami. To idealna okazja do kreatywnego eksperymentowania ze stylem. W moim przypadku moda i zabawa nią zagrała kluczową rolę w poprawie relacji z samą sobą.