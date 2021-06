Nie uprawiają seksu od trzech lat. "Kiedyś zbliżenia w związku były premiowane, dziś wszystko można dostać online"

W Polsce jest niestety wiele kobiet, które chcą się zlać w jedno. Wszystko by chciały wiedzieć, co u mężczyzny się dzieje. Prowadzą całodobowy monitoring, żądają SMS-ów lub wysyłania zdjęć, w których partnerzy będą raportować gdzie są, z kim i co robią. Jak taki mężczyzna wraca do domu to jego partnerka już się nim nie fascynuje. Nie daje mu uznania, wsparcia, ciepła. I znów może skończyć się taki związek ucieczką w pornografię, albo znalezieniem przyjaciółki, która będzie potrafiła docenić.