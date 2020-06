Lato w opcji maxi: zobacz przegląd najmodniejszych torebek

Skórzany klasyk

Są takie produkty, które służą nam latami i konsekwentnie – pasują praktycznie do wszystkiego i są idealne o każdej porze roku. Do jednych z nich należy skórzana torba w naturalnym, brązowym kolorze. Jej wersja maxi przybiera formę shopperki lub listonoszki, gdzie każdą z nich wygodnie złapiesz w rękę lub przewiesisz przez ramię. Nikogo nie zdziwi zatem fakt, że im taka torba większa, tym lepiej!

Wiklinowy – nie tylko kapelusz

Jeśli szukasz eleganckiego modelu letniej torby, to właśnie ta opcja jest dla Ciebie! Elegancko spleciona wiklina przybrała w tym sezonie określone, geometryczne kształty, wśród którzy w oczy rzuca się duże koło. Niektóre produkty będą posiadały pasek, do przewieszenia przez ramię, inne – rączkę do złapania w dłonie. Najważniejsze jednak, aby kolor takiej torby był jak najbardziej naturalnym (słomkowy, beżowy) a jej rozmiary – ogromne!