Artykuł sponsorowany #ŻYĆLEPIEJ + 4 latowoda smakoważywiec zdrójnawodnienie organizmu 3 godziny temu Treść sponsorowana: Żywiec Zdrój. Lato w zgodzie z naturą Lato i wysoka temperatura za oknem to czas, w którym najbardziej… chce nam się pić! I słusznie, bo choć o prawidłowe nawodnienie powinniśmy dbać cały rok, to właśnie podczas upałów zapotrzebowanie na płyny znacząco wzrasta. Szukając sposobów na ugaszenie pragnienia pamiętajmy, by nie tylko mądrze wybierać to, co pijemy, ale także sięgać po te produkty, które będą przyjazne dla środowiska. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Adobe Stock) Latem pijemy więcej, częściej też sięgamy po napoje poza domem, często te dostępne w plastikowych opakowaniach. Sięgając po nie, ważne jest, by odpowiedzialnie z nich korzystać. Odpowiedzialnie, czyli jak? Po pierwsze, zwróćmy uwagę, czy opakowania, które wybieramy nadają się w 100 proc. do recyklingu (łącznie z etykietą), po drugie – po wypiciu, zawsze wyrzucajmy butelki do żółtego pojemnika na odpady, by mogły dostać kolejne życie, a nie wylądowały na wysypisku śmieci, czy w lesie! Zastanawiasz się, czy to faktycznie ma znaczenie? Dowodem na to, że Twoje eko nawyki przekładają się na konkretne działania i zwyczajnie mają sens jest fakt, że na rynku pojawiają się butelki, do produkcji których nie wykorzystuje się nowego plastiku, a wyłącznie ten z recyklingu. Zamiast generować zatem nowy plastik, korzystamy wyłącznie z tego, który już jest w obiegu. Przykład? Essence czy 5-litrowa butelka – obie propozycje od Żywiec Zdrój! Opakowania obu produktów zostały wykonane w 100 proc. z plastiku z recyklingu i nadal, wyrzucone do żółtego kosza, zostaną ponownie przetworzone i wykorzystane do produkcji kolejnych butelek czy przedmiotów codziennego użytku. Adobe Stock Naturalnie na upały Co zatem wybrać, gdy z nieba leje się żar i potrzebujesz szybkiego orzeźwienia? Jeśli dbasz o zdrową, zbilansowaną dietę, ale masz ochotę na coś w owocowym wydaniu z pewnością do gustu przypadnie Ci Essence od Żywiec Zdrój. To połączenie naturalnej wody mineralnej, wyłącznie naturalnych aromatów owoców i ziół oraz soku z cytryny, w dodatku z certyfikowanych upraw bio. Ta tzw. woda smakowa nie zawiera cukru, słodzików, kalorii, sztucznych aromatów czy konserwantów, a więc możesz ją pić ją bez wyrzutów sumienia! Essence dostępny jest w trzech niestandardowych wariantach smakowych: mandarynka z trawą cytrynową, ogórek z limonką oraz cytryna z bazylią. Niewielka pojemność i poręczny kształt butelki sprawią, że zmieści się nawet w małej, letniej torebce, dlatego z powodzeniem możesz ją zabrać na spacer, do parku czy na zakupy. A po wypiciu, wystarczy wrzucić opakowanie do żółtego kosza, by ponownie wróciło jako butelka w 100 proc. z plastiku z recyklingu. Źródło: Materiały prasowe Musujące orzeźwienie A co dla miłośników musujących bąbelków w owocowym wydaniu? Na rynku jest coraz więcej produktów z prostym składem również w wersji gazowanej. Przykładem jest Sparkles – napój będący połączeniem wody gazowanej, soku cytrynowego oraz naturalnego aromatu owoców lub mięty, zamknięty w pięknej i wygodnej puszce. Również i w tym przypadku produkt nie zawiera cukru, kalorii ani substancji słodzących. Dostępny jest w czterech wariantach smakowych: Green Lime o smaku limonki, Virgin Mint o smaku mięty, Garden Berries o smaku agrestu i czarnej porzeczki oraz tegoroczna nowość: Sparkles Passion Mango z nutą mango i marakui. Amatorzy mocno gazowanych smaków mogą sięgnąć z kolei po nowość od Żywiec Zdrój – Mocny Gaz i nuta smaku, czyli połączenie mocno gazowanej wody źródlanej i naturalnych nut smakowych pomarańczy i grejpfruta, cytryny i mięty oraz marakui i limonki. Całość bez cukru, słodzików i kalorii, dzięki czemu idealnie orzeźwi cię w letnie, upalne dni. Treść sponsorowana: Żywiec Zdrój.