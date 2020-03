Laura Łącz: "Nie chcę wzbudzać kontrowersji, ale nie jestem walczącą feministką"

Laura Łącz często porusza ważne tematy polityczno-społeczne. Tym razem podzieliła się swoim zdaniem odnośnie nierówności pomiędzy mężczyznami a kobietami.

Międzynarodowy Dzień Kobiet był okazją do poruszenia ważnych tematów. Wiele gwiazd wypowiedziało się wtedy na temat nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami na rynku pracy. Zwrócono uwagę na nierówności w zarobkach, lekceważenie kobiet przez mężczyzn na tych samych stanowiskach czy trudności w awansowaniu. Jednakże to nie jedyne pole, w którym kobiety i mężczyźni nie są traktowani tak samo. Feministki często zaznaczają, że podziały dotyczą również życia codziennego.

"Nie chcę wzbudzać kontrowersji, ale nie jestem walczącą feministką! Uważam, że nie jest źle, jeśli w pewnym zakresie mężczyzna rządzi mną i moim życiem i o różnych rzeczach decyduje. Moja mama była bardzo niezależną kobietą pod każdym względem, i ja jestem, zarówno finansowo, jak i życiowo. Jednak lubiłam, kiedy mężczyzna podjął jakąś decyzję męską lub kiedy o czymś zdecydował. Moim zdaniem, jest to mile widziane przez normalną kobietę w normalnym związku" – powiedziała.

Laura Łącz nigdy nie doświadczyła dyskryminacji

Łącz odniosła się również do postulatów głoszonych przez feministki odnośnie nierówności w zarobkach. Zgodziła się co do słuszności tych postulatów, jednak podkreśliła, że wysokość pensji idzie w parze z jakością wykonanej pracy. Sama przyznała, że w swojej karierze zawodowej, nie doświadczyła nigdy dyskryminacji ze względu na płeć.