Laura Łącz pierwszy raz po śmierci byłego męża. Nie każdy wie, że poznali się przez pomyłkę

Dominik Kuta rozpoznawalność zdobył dzięki zespołowi Czerwone Gitary. Szerszej publiczności dał się poznać jako twardy, pewny siebie i bezkompromisowy muzyk, który wie, czego chce. Laura Łącz podkreśliła w rozmowie z "Co za Tydzień", że w czasie ich małżeństwa często musiała ratować go z opresji. Artysta nie gryzł się w język nawet podczas rozmowy z milicją, przez co dochodziło nawet do rękoczynów. A jaki był prywatnie? Artystka zdradziła, że nigdy nie doświadczyła na własnej skórze jego porywczości. Za to był niezwykle opiekuńczy i czuły.