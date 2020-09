Lech Wałęsa był narażony na zakażenie koronawirusem. Epidemiolog nie ma wątpliwości

Nikt nie ma wątpliwości, że Lech Wałęsa musiał pojawić się na uroczystościach. Najpierw złożył kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie rozpoczęło się jej uroczyste otwarcie. Były prezydent miał na sobie przyłbicę i starał się zachować dystans społeczny. Niestety niewiele to pomogło. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Henryka Krzywonos i wiele innych osób dookoła Wałęsy, zlekceważyło zagrożenie.

Lech Wałęsa był narażony na koronawirusa

– Wałęsa co prawda występował w przestrzeni zewnętrznej, więc ryzyko zakażenia się zdecydowanie zmniejszył, ale niewątpliwie nie gwarantuje mu to bezpieczeństwa, to nierozsądne postępowanie – mówi w rozmowie z "Faktem" prof. Simon.