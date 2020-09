Lech Wałęsa wziął się za siebie. Karolina Korwin Piotrowska zachwycona

Karolina Korwin Piotrowska właśnie stwierdziła, że ostatnie posty Lecha Wałęsy, w których relacjonuje on swój pobyt w sanatorium to "złoto". I trudno się nie zgodzić z dziennikarką. Miło patrzeć, jak była głowa państwa dba o siebie.

" Lech Wałęsa na Facebooku. Jest w sanatorium, ćwiczy, pływa, jest na diecie dr Dąbrowskiej i te jego posty to jest ZŁOTO! Każda mina, gdy patrzy w talerz warzywno-owocowy..." – napisała Karolina Korwin Piotrowska i opublikowała galerię zdjęć z prezydentem w roli głównej. Na fotografiach widzimy zabiegi, na które zdecydował się Wałęsa w sanatorium – kąpiele w wannie, w basenie, masaże. Są też zdjęcia posiłków. Jak widać, prezydent ma silną motywację do zmiany. A taką postawę należy tylko chwalić.

Lech Wałęsa na diecie

Jakiś czas temu prezydent przeszedł na dietę. Post Dąbrowskiej nie jest łatwy do przetrwania, ale daje rewelacyjne efekty. Ten sposób żywienia ma tyle samo przeciwników, co zwolenników. O co w nim chodzi? Dieta dr Dąbrowskiej opiera się na częściowym lub całkowitym poście. Podczas "kuracji" jemy warzywa i owoce. To odtruwa organizm i wpływa na jego funkcje obronne.