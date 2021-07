Leczą niejadków, sepleniących i tych, którzy chcą mieć proste zęby. Logopedzi mają coraz więcej specjalizacji

A Ty jak układasz język?

- Miałem pacjentkę, która miała zaburzona pozycję spoczynkową języka. Sepleniła dlatego, że język jak nic nie mówiła, był oparty o dolne zęby. Nie była przekonana do mojej diagnozy. W swojej firmie podeszła do wielu współpracowników, dopytując się jak to jest z językiem…. Wszyscy potwierdzili, że język u nich leży za górnymi zębami. Wróciła do mnie do gabinetu, przepracowaliśmy problem, przestała seplenić. – relacjonuje Forystek.