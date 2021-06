Mom shaming: kto najczęściej krytykuje matki?

Takie wnioski płyną właśnie z przeprowadzonego przez firmę Clue PR badania pt. "Women Shaming. Kobiet ocenianie 2020. Trend zawstydzania i krytyki kobiet". Właściwie każdy obszar życia kobiety jest brany pod lupę i niemal wszyscy członkowie społeczności uważają, że mają prawo przyglądać się temu, czy na pewno żyje ona zgodnie z zasadami, które jej, jako wspólnota, narzuciliśmy. Niewątpliwie to uzurpowanie sobie praw do kontrolowania i oceniania m.in. matek wynika też z tego, w jaki sposób korzystamy z social mediów. Żyjemy w czasach, w których bez mrugnięcia okiem zdradzamy tajemnice dotyczących naszego życia – wystarczy spojrzeć na to, co pokazujemy na Instagramie czy Facebooku. Sami odsłoniliśmy nasz obszar prywatny i pozwoliliśmy, by inni do niego wkraczali niemal dowolnie. To jest skutek uboczny kultury mediów społecznościowych, mówienia wszystkim, co u nas słychać, ile mamy dzieci, jak je ubieramy i gdzie jeździmy na wakacje. To powoduje, że inni czują się uprawnieni do komentowania wszelkich naszych spraw, skoro życie prywatne czynimy publicznym.