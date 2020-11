Leczenie COVID-19 według Simlata. Co na to lekarz?

Łukasz Simlat zdecydował się na to, by przedstawić Polakom swoje metody na pokonanie koronawirusa . Aktor pisze na przykład o tym, że wirus nie lubi ciepła, w związku z czym powinno się go wygrzewać.

"Nogi do miednicy z bardzo gorącą wodą i 1/3 butelki octu. Wygrzewać stopy ok. 15 minut dolewając wody z czajnika" – pisze Simlat. Jego zdaniem istotna jest również dieta chorującego: "Żadne surowe rzeczy, owoce, czy warzywa. Jeżeli to gotowane lub pieczone. Żadnych nabiałów i jogurtów, bo zawalają drogi oddechowe. Żadnych cytrusów i witaminy C, bo obniżają temperaturę, czyli coś, co on lubi" - radzi aktor.