Ratownik medyczny: "Rumuńska partyzantka, prowizorka i stan wojny"

Adam Piechnik o sytuacji w polskich szpitalach

"My tkwimy w tym aż po zlane potem uszy" – pisze Piechnik. "To wojna". Ratownik opisuje sytuacje, które najlepiej obrazują, jak obecnie działa polska służba zdrowia. Przez dyspozytorkę słyszy on hasła "nie obchodzi nas to, żaden ze szpitali w rejonie nie przyjmuje. Zostawiacie i odjeżdżacie" albo "w tej chwili w okolicy Warszawy szpitale nie mają żadnego wolnego respiratora".