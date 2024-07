Leczono ją na serce. Chorowała na coś zupełnie innego

Małgorzata Walewska to polska śpiewaczka, która od 2014 jest doskonale znana widzom z roli jurorki w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Za występy w show Polsatu trzy lata z rzędu była nominowana do Telekamery "Tele Tygodnia" w kategorii "Juror". Prywatnie przez 30 lat była związana z Piotrem Kokosińskim. Mają córkę, Alicję.

Z tego też względu Małgorzata Walewska przeszła czteromiesięczną kurację antybiotykową czterema lekami. Gdy wyniki się pogarszają, musi do nich wracać.

Ani Walewska, ani Kokosiński nigdy nie skomentowali swojego rozstania. Dwa lata po nim lider zespołu Wilki, Robert Gawliński, prywatnie przyjaciel Piotra Kokosińskiego, przekazał publicznie informację o jego nagłej śmierci. Do dziś nie podano jej przyczyny.

