Lekarz chce wyrównania 500 plus za okres ciąży. Mógłby dostać co najmniej 9 tysięcy złotych

- Ten wniosek jest pokłosiem tego, co się dzieje w naszym kraju. Mam na myśli opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrza dostęp do aborcji w Polsce - powiedział w rozmowie z Interią mężczyzna. Dodał, że skoro TK uważa, że od momentu poczęcia zarodek jest już dzieckiem, to w jego opinii pieniądze z programu 500 plus należą się jego rodzinie też za okres ciąży.