Lekarz wykorzystał 14-latkę. Do dziś pracuje chociaż został skazany

Sprawa wyszła na jaw przypadkiem. Sąsiad rodziny dziewczynki zobaczył ją w towarzystwie obcego mężczyzny i zaalarmował jej matkę. "Poszłam w to miejsce z bratankiem. Córka klęczała obok tego pana, on miał spodnie opuszczone do połowy. No i wyciągnęłam telefon i powiedziałam, że zadzwonię po policję" - wspomina pani Magdalena.