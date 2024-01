"Bierze ciężkie pieniądze". Straciła cierpliwość do Hołowni

Marta Lempart uważnie śledzi to, co dzieje się w Sejmie. Teraz postanowiła skomentować postawę Szymona Hołowni, który jej zdaniem "nadużywa władzy i stanowiska, za które bierze ciężkie pieniądze". Działaczka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet ma na myśli ustawy liberalizujące aborcję, które trafiły do "zamrażarki".