Leszek Mellibruda: "Rutynę trzeba wypełnić czymś nowym" Od ponad trzech tygodni przebywamy w domach, jesteśmy skazani na siebie. Niektórzy mają z tym problem. Psycholog społeczny Leszek Mellibruda... A co powinniśmy robić jak żyć na co dzień by nie ulegać jakiemu ma rozmówić zniechęceniu Który z pewnością pojawi się bo ci z nas którzy muszą siedzieć w domu jak już nie wiem trzeci tydzień mają w tym bardzo duży problem Co robić jak myśleć Zaznacz niezwykłe bo dlatego że to pokazuje że są takie osoby które mają problemy z zaakceptowaniem zmiany a zmiana nastąpiła wszędzie w naszym życiu codziennym również i serek naszych nawyków szereg naszych rytuałów po prostu jest zablokowany z niemożliwych do realizacji i spora liczba osób zatrzymuje się na tym etapie natomiast nie jedzie krok czy dwa dalej a żeby tworzyć nowe rytuały a żeby tworzyć nowy styl życia a żeby rutyna która dotąd nam towarzyszyła została wypełniana czymś nowym czymś innym odpowiedź jest taka że po pierwsze Jeżeli jesteśmy w rodzinie to powinniśmy spróbować trochę samemu się po zastanawiać co możemy zrobić inaczej oraz Czego nie robić a następnie powinniśmy to ustalać rodzice powinni mieć narady bojowe rodzinne narady bojowe jak walczymy z wirusem gizmodo zniechęcenie ale również i dzieci właściwie od 4 do 5 roku życia również powinny uczestniczyć Czyli jednym słowem Jednym słowem Po prostu musimy dużo bo rozmowy też tym czasie są bardzo ważne bardzo dziękujemy Leszek No i myślę że za mało za mało mówię pani uniwersalne proszę być bardzo ostrożnym rozmowa nie wystarczy że mają zaplanować to nie jest tylko że pogadamy bo to nie niesie zmian natomiast przygotowanie tej rozmowy jest równie ważne jak jej przeprowadzeniem