Leszek Miller komentuje słowa Karoliny Pajączkowskiej. "Biust proszę zawsze nosić ze sobą"

Leszek Miller opublikował na Twitterze wpis odnoszący się do słów dziennikarki TVP Info Karoliny Pajączkowskiej, która po seksistowskim ataku zdecydowała się odnieść do sytuacji kobiet w Polsce. Były premier i polityk SLD wprost napisał, co myśli o jej słowach i wszystkich kobietach.

Leszek Miller komentuje słowa Pajączkowskiej (ONS.pl)