Letnia odsłona Katarzyny Cichopek. Ta sukienka nie jest dla każdego

Dziś nikogo nie dziwią sportowe buty zakładane do letniej sukienki

Gwiazda TVP dobrała do tej sukienki jasne trampki na grubych podeszwach. Lecz warto wiedzieć, że do letniej sukienki pasować będą pasować niemal każde buty: klapki, sandały, japonki, czółenka, szpilki, a do niektórych modelki nawet kowbojki. I za to kochamy lato – za pełnię możliwości.