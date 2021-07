Letnie espadryle – na miasto i na plażę

Espadryle świetnie pasują do zestawień w stylu marynarskim, boho i safari. Będą więc odpowiednie do sukienek w biało-granatowe paski, beżowych chinosów z podwiniętymi nogawkami, szmizjerek midi z paskiem w talii czy do rozkloszowanych spódnic w duże kwiaty. Nadają się na niemal każdą niezobowiązującą okoliczność, zarówno na co dzień, jak i na wieczornego grilla z przyjaciółmi. Nie będą jednak odpowiednie na uroczyste i formalne wydarzenia, np. ślub i wesele czy spotkanie biznesowe.