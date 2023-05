Letnie wyprzedaże 2023. Kiedy się zaczną?

Wyprzedaże sezonowe odbywają się cztery razy w roku. Sklepy najczęściej wprowadzają obniżki stopniowo - na początku sprzedaży możemy liczyć na 20 do 30 proc. rabatu. W środku wyprzedaży rzeczy przeceniane są o połowę. Na największe przeceny trzeba polować pod koniec wyprzedaży - obniżki dochodzą nawet do 70 proc.

Kiedy są letnie wyprzedaże 2023? Oczywiście trudno podać dokładną datę - każdy sklep i sieć wprowadza tu swoje zasady. Najczęściej jednak przyjęło się, że wyprzedaże sezonowe w lecie rozpoczynają się w drugiej połowie lub pod koniec czerwca - tuż przed wakacjami szkolnymi. W tym roku pierwsze wyprzedaże mają się pojawić już pod koniec maja. Trwają one przez całe lato. Produkty, które oferują letnie wyprzedaże będziemy mogli upolować po najniższych cenach w sierpniu 2023.

Wyprzedaże wydają się świetną okazją, żeby zaoszczędzić pieniądze. Niestety wiele osób popełnia błędy, które sprawiają, że wydają znacznie więcej. Jednym z nich jest wychodzenie na zakupy bez precyzyjnie stworzonej listy. Dobrze jest przed zakupami przejrzeć swoją szafę i określić, czego potrzebujemy lub na co mamy ochotę. To pozwoli uniknąć spontanicznych wyborów w sklepie.

Letnie wyprzedaże przyciągają do sklepów prawdziwe tłumy. Lepiej zaplanować wizytę w sklepie stacjonarnym na rano – wtedy możemy liczyć na pustki, brak kolejek do przymierzalni i bardziej przemyślane zakupy. Kiedy robimy je w biegu, łatwiej o złe decyzje, podejmowane tylko dlatego, żeby jak najszybciej wyjść.

