Lewandowska w asymetrycznym topie. Będzie hitem lata 2024?

Anna Lewandowska stawia na stylowy casual

Trenerka i bizneswoman uzupełniła stylizację ciemnymi spodniami z modnie wywiniętą górą, wąskimi okularami przeciwsłonecznymi oraz drobną biżuterią. I choć pogoda w Polsce na razie nie sprzyja, by odtworzyć ten look 1:1, to, by było idealnie, wystarczy zarzucić na ramiona bomberkę czy też kurtkę jeansową. W efekcie otrzymamy intrygujący, casualowy zestaw do noszenia na co dzień.