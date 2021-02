Lewica kontra Konfederacja. Dlaczego młodzi mieszkają z rodzicami?

"Żyję w państwie, które miliony marzeń młodych ludzi co roku zmienia w miliony złudzeń. Nasza przyszłość brutalna to życie ciągle na kredycie, to praca na śmieciówce, to ciągły stres. Brutalna prawda jest taka, że połowa naszego pokolenia będzie do 35. roku życia mieszkać z rodzicami" - powiedział Łukasz Michnik na konwencji.