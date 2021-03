Leżak ogrodowy – sposób na relaks, o jakim nie śniliście

Przebywanie w ogrodzie to jeden z najmilszych sposobów na wypoczynek. Spacerowanie, leżenie na kocu czy siedzenie na leżaku z książką lub orzeźwiającym napojem – każda z tych czynności głęboko relaksuje i doładowuje wewnętrzne baterie. Aby wypoczynek był efektywny, ogród powinien być urządzony w taki sposób, by niczego w nim nie brakowało.

Jednym z podstawowych elementów jego wyposażenia są leżaki. Nowoczesne leżaki ogrodowe zapewniają nie tylko wygodę siedzenia (i leżenia), ale mają również kilka dodatkowych funkcji, które podnoszą komfort ich użytkowania.

Leżak ogrodowy – gwarancja relaksu pod chmurką

Kto z nas nie marzy o własnym kawałku zieleni, gdzie mógłby się zrelaksować i odciąć od codzienności? Nawet najmniejszy ogródek możesz zaaranżować w taki sposób, by wydzielić w nim strefę relaksu, w której znajdzie się miejsce na ogrodowe fotele, hamaki, huśtawki czy leżaki.

Najważniejszym elementem wyposażenia każdego, także maleńkiego ogródka, są właśnie leżaki ogrodowe. Ich wybór jest ogromny – różnią się od siebie nie tylko wielkością i materiałami, ale również kształtami i funkcjonalnością. Inwestycja w solidny, wygodny leżak zwróci Ci się bardzo szybko: w postaci komfortowego wypoczynku i głębokiego relaksu. Nowoczesny leżak to podstawa w każdym ogródku, a także na balkonie i tarasie!

Jaki leżak wybrać do ogrodu? Wybór leżaków jest naprawdę spory. Możesz przeglądać od najtańszych, niewielkich modeli z tworzyw sztucznych, po okazałe, eleganckie modele drewniane, rozkładane, z regulacją wysokości czy z funkcją leżenia. Wszystko zależy od tego, ile miejsca masz do zagospodarowania na strefę relaksu, a także od głównego przeznaczenia leżaka.

Nowoczesne leżaki ogrodowe mogą pełnić kilka funkcji jednocześnie (np. leżaki z regulowaną wysokością oparcia – możesz na nich siedzieć, a następnie rozłożyć do pozycji półleżącej lub leżącej). Na co musisz zwracać uwagę, wybierając leżak?

Materiał na leżak do ogrodu

Najtańsze są niewielkie leżaki z tworzywa sztucznego, najdroższe – z drewna i technorattanu. Do wyboru są również leżaki metalowe i tekstylne. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady.

Leżaki z tworzywa sztucznego (pamiętaj o tym, że technorattan to także tworzywo sztuczne) są bardzo odporne na warunki atmosferyczne. Niestraszna im wilgoć i ostre słońce, dlatego to rozwiązanie doskonałe wszędzie tam, gdzie będą miały styczność z wilgocią, np. przy basenie czy na tarasie lub balkonie (jeśli nie chowasz ich na zimę).

Leżaki metalowe mają konstrukcję wykonaną z tego materiału, ale siedzisko i oparcie są tekstylne. Mogą mieć albo materiałowe, zdejmowane poduchy, albo mieć siedzisko wykonane z wybranego materiału. Nowoczesne, metalowe konstrukcje są zazwyczaj lekkie, ale przy tym bardzo wytrzymałe. Dzięki temu nawet po kilku sezonach intensywnego użytkowania takie leżaki nie rdzewieją, nie łamią się i nie wypaczają.

Drewniane leżaki to elegancki wybór, doskonały do każdego ogródka. Drewno komponuje się rewelacyjnie z każdym innym materiałem, dlatego leżak z tego materiału będzie pasował do ogrodu w dowolnej aranżacji. Jeśli zdecydujesz się na drewniany leżak, pamiętaj o tym, aby go regularnie konserwować. W przeciwnym wypadku drewno pod wpływem wilgoci i słońca może ulec zniszczeniu.

Wygoda leżaka ogrodowego

Nawet najpiękniejszy i najdroższy leżak nie gwarantuje wcale komfortowego wypoczynku. Musi być po prostu wygodny! Pod tym pojęciem kryją się dwie kwestie: wygoda siedzenia oraz ciężar leżaka. Wybieraj więc modele dobrze wyprofilowane – wówczas nawet wielogodzinne siedzenie na leżaku nie będzie powodowało bólu pleców. Równie ważna co wygoda, jest waga leżaka. Od niej bowiem uzależnione jest to, czy będziesz mogła go z łatwością przestawiać w inne miejsce w razie potrzeby.

Dodatkowe funkcje leżaków ogrodowych

Choć może się to wydawać oczywiste, to jednak nie jest. Chodzi o możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia. To bardzo ważna funkcja, która sprawia, że leżak staje się wielofunkcyjny i istotnie wpływa na komfort korzystania z niego. Nowoczesne leżaki mogą mieć również inne, nieoczywiste funkcje, jak daszek chroniący przed słońcem, kółka ułatwiające ich przemieszczanie czy możliwość składania.

Adobe Stock Źródło: Adobe Stock

Leżak… nie tylko do leżenia!Lubisz pracować w ogrodzie? Padające na Ciebie mocne słońce zdecydowanie nie jest sprzymierzeńcem. Pracę ułatwi i uprzyjemni Ci leżak z daszkiem! Najlepiej, jeśli daszek jest ruchomy, tj. możesz go zakładać i zdejmować, gdy tylko chcesz. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz również dawkować ilość promieni słonecznych, na jakie się wystawiasz.

Regulowane oparcie pozwala jednym ruchem zmienić leżak w leżankę. Pomyśl tylko – gdy zaczynasz przyjemnie drzemać w otoczeniu natury, nie musisz wstawać i przechodzić na leżankę, koc czy wracać do domu i kłaść się w łóżku. Wystarczy chwila, by zmienić kąt nachylenia oparcia i zdrzemnąć się w wygodnej pozycji.

Najwygodniejszy leżak ogrodowy – poznaj hit tego sezonu!

Borykasz się z bólem kręgosłupa, uczuciem ciężkości nóg czy puchnącymi kostkami? Leżak grawitacyjny to doskonały wybór, który zapewni Ci pozycję optymalną do tego, by odciążyć kręgosłup i wspomóc przepływ krwi. Leżak grawitacyjny rozkłada się do pozycji półleżącej, ale w taki sposób, że stopy znajdują się powyżej serca. Taka pozycja odciąża kręgosłup i plecy oraz poprawia krążenie krwi w nogach.

To doskonały wybór dla osób, które wykonują pracę siedzącą lub przez wiele godzin każdego dnia są na nogach, przez co zmagają się z bólem i przeciążeniem pleców i kończyn. Już po kilku chwilach leżenia na takim leżaku odczujesz przyjemną ulgę i rozluźnienie całego ciała. Zarówno leżak grawitacyjny, jak i pozostałe nowoczesne, wygodne i wytrzymałe modele znajdziesz w doskonałych cenach na Homebook.pl!

Adobe Stock Leżaki ogrodowe Źródło: Adobe Stock

Nowoczesne leżaki ogrodowe są lekkie, ale wytrzymałe. Mają również różne dodatkowe funkcje, które czynią je jeszcze bardziej wygodnymi i wielofunkcyjnymi. Regulowany kąt oparcia, daszek, możliwość składania czy rozkładania do pozycji leżącej, a także spory wybór materiałów (tworzywa sztuczne, drewno, metal) – wszystko to sprawia, że z łatwością wybierzesz model, który będzie pasować idealnie do Twoich wymagań i ogrodu.

