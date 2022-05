Linda Evangelista obchodzi urodziny. Wciąż jest wielką ikoną mody

Mroczna strona modelingu

Linda nie zawsze cieszyła się jednak z tego, co robi w życiu. W wieku 12 lat przyszło jej poznać mroczną stronę zawodu modelki. Wyjechała wtedy w ramach kontraktu do Tokio. Podczas sesji fotograf zapytał ją, czy zgodzi się pozować nago. Przerażona dziewczyna chciała jak najszybciej wrócić do domu i porzucić pracę modelki. Matka Evangelisty uspokoiła ją i namówiła na ponowne podejście do zawodu.