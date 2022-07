Linda Evangelista wraca na wybieg? Kilka lat temu przeszła zabieg, który trwale ją oszpecił

Linda Evangelista opublikowała na swoim instagramowym profilu wyjątkowy post. Można z niego wnioskować, że 57-letnia modelka powróci na wybieg podczas specjalnego pokazu mody, który odbędzie się 9 września w Nowym Jorku. Organizuje go dom mody Fendi, by uczcić 25-lecie powstania torebki Fendi Baguette. Ponadto Linda Evangelista została twarzą kampanii reklamowej promującej owe wydarzenie. Fani nie posiadają się ze szczęścia, co wyrazili w sekcji komentarzy pod postem.