Ludzie + 2 kwarantannakoronawirus Karolina Błaszkiewicz 4 godziny temu #LISTDOREDAKCJI Wróciła z Anglii, sanepid się nie odezwał. Musiała zadzwonić sama Pani Danuta wróciła z samolotem z Anglii i mimo że wypełniła Kartę Lokalizacyjną Pasażera, nikt się do niej nie odezwał. "Stwierdzam więc, że to nieprawda, że tak wszyscy są kontrolowani" – napisała w liście do naszej redakcji. Skontaktowaliśmy się z nią. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sanepid w Dąbrowie Tarnowskiej (Powiatdabrowski.pl) Nasza czytelniczka nie kryje oburzenia tym, jak miała zostać potraktowana przez pracownicę sanepidu w Dąbrowie Tarnowskiej (woj. małopolskie). Pani Danuta chwyciła za telefon po tym, jak nikt stamtąd się do niej nie odezwał. – Załatwiłam sama wszystko. Zadzwoniłam do sanepidu, oni powiedzieli mi, że miałam to sama zrobić, a nie oni. Rozumie pani? – opowiada zdenerwowana. – Na lotnisku całkowicie inne informacje są udzielane, a dzisiaj ja zadzwoniłam, bo się obawiam, że dopiero od dzisiaj będą mi liczyć kwarantannę, kiedy jestem od niedzieli w Polsce – tłumaczy. Z relacji pani Danuty wynika, że pracownica nie orientowała się w procedurach dotyczących kwarantanny. – Mówię jej, że mieszkam razem z mężem, że mamy piętrowy dom – jesteśmy osobno, więc mamy górę i dół. Kuchnię i łazienkę, no wszystko mamy osobno. A pani mówi mi, że ona nie wie, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy razem mieszkali – słyszymy. – Dla mnie pokazała całkowitą niewiedzę, całkowitą. Ludzie wracają do dwóch pokoi i mogą ze sobą mieszkać, a ja w piętrowym domu już nie. Później czytelniczka WP ponownie zadzwoniła do sanepidu, ale tym razem odebrała jego kierowniczka. – Za chwileczkę była policja, żeby mnie sprawdzić. Nie rozumiem tego wszystkiego… W samolocie już nas przygotowali, że na drugi dzień będzie się kontaktował sanepid. Moi znajomi wracali też – np. do Warszawy chłopak pojechał, i od razu był telefon. Tylko tu nie – mówi. Pani Danuta jest pielęgniarką i doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożenia. – Wiem, że nie wyjdę z domu. Bo przez takie głupoty inni cierpią. Ja nie wiem czy ja jestem chora czy zdrowa. Nikt mnie nie badał. Na tę chwilę czuję się bardzo dobrze, nic mi nie jest, ale na pewno nie wyjdę z domu na jakieś zakupy czy odwiedzić znajomych – zaznacza. Do sklepu wychodzi tylko jej mąż. Czytelniczka bardzo przeżyła rozmowę z pierwszą pracownicą sanepidu. – Doprowadziła mnie do szewskiej pasji! Żołnierz przy kontroli paszportowej od razu wprowadzał moje dane w komputer. A ona mi mówi, że kontakt jest moim obowiązkiem. Moim! – pani Danuta nie kryje emocji, dodając, że wiele osób może wykorzystać brak kontaktu ze strony sanepidu i opuszczać miejsce kwarantanny. –Takie rzeczy trzeba nagłaśniać – stwierdza. Mamy nadzieję, że to tylko jednorazowa sytuacja. Przypomnijmy, że obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna obowiązuje wszystkie osoby wracające do Polski. Za jej złamanie grozi kara grzywny do 30 tys. złotych. Obowiązkiem sanepidu jest kontaktowanie się z osobami przebywającymi w kwarantannie oraz dozór policyjny. Więcej informacji nt. kwarantanny znajdziecie tutaj. Zobacz także: Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia opublikowało specjalny film.