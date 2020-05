Londyn. Pielęgniarka i lekarz odwołali ślub z powodu pandemii koronawirusa. Teraz pobrali się w szpitalu, w którym oboje pracują

Wybór pielęgniarki i lekarza z Londynu był prosty. Pracując na pierwszej linii frontu, wiedzieli, jak dużo mieliby do stracenia. Nie chcieli narażać siebie ani swoich bliskich, którzy musieliby podróżować z Irlandii Północnej i Sri Lanki.

Tradycyjną ceremonię zakochani zamienili na szybką wymianę przysięg w jednej z kaplic szpitala St Thomas. Tipping, pielęgniarka ambulatoryjna, wyjaśniła tę decyzję tak: "Chcieliśmy takich zaślubin, podczas których wszyscy uczestnicy cieszą się zdrowiem, nawet jeśli oznaczało to, że musieli oglądać nas na ekranach komputerów".

Para bardzo doceniła to, że mogła powiedzieć sobie "tak" w trudnych okolicznościach i to w swoim ukochanym miejscu. Pielęgniarka i lekarz ustalili datę ślubu w ciągu dwóch tygodni. W tym czasie musieli zdobyć suknię ślubną i obrączki. Udało się. Według świeżo upieczonej mężatki ślub był "piękny i intymny". Dodała jeszcze, że branie go w miejscu, gdzie oboje pracują, było nieco surrealistyczne.