Loni Willison od lat żyje na ulicy. Szokujące zdjęcia byłej żony gwiazdora

Dziś 37-letnia Loni Willison i 40-letni Jeremy Jackson pobrali się w 2012 roku. On – gwiazdor srebrnego ekranu, ona – modelka fitness pojawiająca się na okładkach sportowych magazynów. Para rozwiodła się w 2014 roku. Na jaw wyszło, że oboje mieli problem z narkotykami i alkoholem. Willison miała również oskarżać byłego męża, że ten próbował ją udusić. To był jednak dopiero początek kłopotów Loni.

Loni Willison od lat żyje na ulicy

Była żona gwiazdora nie chce pomocy

"Nie rozmawiałam z Jeremym. Nie chcę rozmawiać z moimi przyjaciółmi, radzę sobie. Nie chcę, żeby ktokolwiek mi pomagał. Umiem się o siebie zatroszczyć, mam tu wszystko, czego potrzebuję" – mówiła w rozmowie z "The Sun" tuż po zrobieniu wstrząsających zdjęć. Dalej przyznała, że nie ma telefonu i tak naprawdę nikt o nią nie dba. W śmietnikach znajduje jednak to, czego potrzebuje – ma jedzenie i kąt do spania, a to dla niej najważniejsze.