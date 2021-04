Loteria Rossmanna: Do wygrania atrakcyjne nagrody

Do wygrania są kremy, szampony, mydła, olejki do ciała czy zdrowe przekąski. Wystarczy zrobić zakupy w drogerii stacjonarnej za co najmniej 20 zł (nie wliczają się to produkty lecznicze, wyroby medyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, alkohol i karty podarunkowe) i zeskanować przy kasie najnowszą wersją aplikacji Rossmann PL. Po wybraniu przycisku „Gram w loterii” należy zaakceptować regulamin i energicznie potrząsnąć telefonem prawo-lewo. Informacja o wygranej pojawi się na ekranie. Wygrany produkt należy wziąć z półki, podejść do kasy i poinformować sprzedawcę o tym, że jest to wygrana w loterii. W zabawie można brać udział wielokrotnie – za każdym razem, gdy zrobimy zakupy za minimum 20 zł i zeskanujemy aplikację Rossmann PL.