Lucyna Malec samotnie wychowuje niepełnosprawną córkę Zofię. "Najważniejsza w naszym życiu jest życzliwość"

Lucyna Malec jest inspiracją dla wielu kobiet, które spotkał podobny los. Artystka przeżyła ciężki poród, a tuż po niż została sama z niepełnosprawnym dzieckiem. W wywiadzie dla magazynu "Viva!" zdradziła, że córka pokazuje jej co w życiu jest ważne. – Nie są ważne spory, kłótnie, wyścig do sławy, popularności, najważniejsza w naszym życiu jest życzliwość i to się sprawdza. Jak człowiek jest życzliwy dla drugiego człowieka, to prawie zawsze ten drugi człowiek też odpowie nam życzliwością – wyznała.