Ludzie nie mogli oderwać od niej wzroku. Błyskotki zwracały uwagę

"Fajne, prawda?" - zapytała El Dursi w najnowszym InstaStories. Celebrytka obecnie jest w Paryżu, gdzie współpracuje ze znanym domem mody "Rabanne". Tam też pozowała do zdjęć na ulicy, a przechodnie obracali się za nią i podziwiali jej stylizację. Nic dziwnego, bo było to prawdziwe dzieło sztuki.

Klaudia El Dursi znana jest z programu "Top Model" oraz jako prowadząca "Hotel Paradise". Modelka i prezenterka przy okazji robi też karierę jako influencerka, bo na swoim Instagramie ma już prawie 1 mln obserwatorów. Tam też często możemy zobaczyć ją w przeróżnych stylizacjach, które zdecydowanie są warte uwagi. Najgorętsze trendy nie są jej obce, bo zarówno jej telewizyjne kreacje jak i te codzienne są godne inspiracji.

Srebro i złoto

Gwiazda telewizyjnych show podczas obecnej wizyty w stolicy Francji, bryluje na eventach znanej marki. Jak sama napisała, jest "super podekscytowana", co oznacza, że chyba wyjazd zalicza do udanych. Niemniej jednak nasz wzrok przykuła jej stylizacja, w której pozowała na tle ekskluzywnego domu mody. Wyglądała dosłownie jak milion dolarów, bo jej ubiór opływał od stóp do głów w srebrno-złotych błyskotkach.

Klaudia El Dursi w błyszczącej stylizacji w Paryżu. © Instagram.com, klaudia_el_dursi

Spodnie, na które postawiła, mieniły się całe w cekinach. Do tego modelka zdecydowała się na uwielbiane w ostatnim czasie dzwony z wysokim stanem. Na górę ubrała top, który składał się z geometrycznych blaszek, które odbijały się niczym lustro. Kontrast srebrnego i złotego zestawienia świetnie ze sobą współgrał, a całość prezentowała się ekstrawagancko i bardzo luksusowo.

Klaudia El Dursi w błyszczącej stylizacji w Paryżu. © Instagram.com, klaudia_el_dursi

Błyskotki to nadchodzący "must have"

El Dursi, wie co się teraz jest modne, bo ostatnio na największych Fasion Weekach takich jak m.in. Gucci czy Rabanne pojawiły się właśnie srebrno-złote stylizacje. Projektanci przedstawiają projekty na okres wiosenno-letni, co zwiastuje, że świecidełka będą numerem jeden w najbliższych miesiącach.

Spring/Summer 2025 Fashion Week. © Getty Images | Victor VIRGILE/Gamma-Rapho

Spring/Summer 2025 Fashion Week. © Getty Images | Victor VIRGILE/Gamma-Rapho

Poza tym błyszczące elementy garderoby powracają również wraz z okresem świąteczno-sylwestrowym. Cekiny, cyrkonie i brylanciki, to bez wątpienia największy hit w świecie mody. Teraz możemy go bacznie obserwować we wszystkich znanych sieciówkach i sklepach internetowych.

Spring/Summer 2025 Fashion Week. © Getty Images | Victor VIRGILE/Gamma-Rapho

© Materiały WP

