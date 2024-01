Zakazane imiona dla zwierząt. Kościół wyraził się jasno

Chrześcijańskie imię dla kota to szarganie świętości. Drugie przykazanie

Prawie każde znane imię używane w naszym kręgu kulturowym ma swojego świętego patrona oraz określone znaczenie – często odnoszące się do Boga i religii, jak np. Michał, czyli "Któż jak Bóg". To w oczach Kościoła stanowi kolejny problem, ponieważ imion świętych, tak samo jak imienia Boga, nie powinno się wzywać nadaremno. Stanowi to wykroczenie przeciwko drugiemu przykazaniu. Cytując duchownych, którzy zabrali głos na portalu kosciol.wiara.pl: