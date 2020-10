Łukasz Nowicki o Kasi Cichopek. "Ma jedną rzecz, której ja nie miałem nigdy"

Katarzyna Cichopek pomimo długiego stażu w show biznesie nie zamierza spoczywać na laurach. Ciągle rzuca sobie nowe wyzwania i odnajduje się w nich czasami z lepszym, czasami z gorszym skutkiem. Niedawno zadebiutowała w roli prowadzącej programu śniadaniowego "Pytanie na Śniadanie", nadal możemy oglądać ją w kultowym polskim serialu "M jak miłość", a do tego jakiś czas temu wystartowała z własną marką jubilerską? Dużo? Dorzućmy do tego aktywność w mediach społecznościowych, występy w innych programach rozrywkowych i spędzania czasu z rodziną. To cały grafik Katarzyny Cichopek.

Łukasz Nowicki o Kasi Cichopek w roli prowadzącej

"Sz.p. Katarzyno jest pani b.d. aktorką, może pani śmiało prowadzić programy telewizyjne jak np. 'Czar Par'. Sz.p. Macieju jest pan idealnym prezenterem, godny 'polecenia' do programów rozrywkowych. Lecz drodzy państwo nie do PNŚ. Już lepszą i zgraną parą (moim zdaniem) byłaby pani Izabella Krzan razem z p. Norbertem Dudziuk 'Norbi'" – napisał jeden z internautów na Facebooku po pierwszym odcinku.

Po trudach pierwszych wystąpień na żywo Katarzyna Cichopek odnalazła się w tej roli, a jak dowiadujemy się od jej programowego kolegi, gwiazda zawsze przychodzi przygotowana do pracy. "Kaśka przede wszystkim nie gra prowadzącej, a u aktorów jest to trudne, bo są przyzwyczajeni do udawania emocji. I do tego ma jedną rzecz, której ja nie miałam nigdy. Jest sumienna, pracowita i dobrze przygotowana" – wychwalał ją Łukasz Nowicki w rozmowie z "Jastrząb Post".