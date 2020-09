Kasia Cichopek o "Pytaniu na Śniadanie". "Mocno to przeżywałam"

Kasia Cichopek o "Pytaniu na Śniadanie"

- Nic mnie nie rozczarowało. Jest super – mówi Cichopek. - Cała redakcja mocno mnie wspiera i to jest dla mnie wielka frajda. Też jest to bardzo rozwijające dla mojej osoby, bo muszę się przygotowywać, żeby wiedzieć co nieco na temat tematów poruszanych na wizji. Rozwijam się, dużo czytam i rozmawiam o takich rzeczach, które są dla mnie jako dla człowieka bardzo interesujące - stwierdziła.