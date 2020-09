Sukienka na jesień 2020. Kasia Cichopek w ultrakobiecej kreacji za prawie 900 zł

Kasia Cichopek wielokrotnie udowodniła, że wie, co w modzie piszczy. Jej kreacje zawsze perfekcyjnie wpisują się w obowiązujące trendy i podkreślają atuty figury. Najnowsze zdjęcie na Instagramie aktorki to świetny przykład na to, że na jesień również jest doskonale przygotowana.