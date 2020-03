Luźny, miejski styl. 5 powodów, dla których warto pokochać koszule oversize

Sprawiające wrażenie za dużych koszule doceniliśmy za wygodę, luzacki styl i ładny wygląd. Każdy prezentuje się w nich korzystnie i nie są tak banalne, jak zwykłe bluzki czy bluzy. To idealny dodatek do dopasowanych rurek, nawet jeśli masz kilka kilogramów do ukrycia.

Wygodny i stylowy strój na cały dzień - koszula w "za dużym" rozmiarze (Pixabay.com)

Nie wychodzą z mody i świetnie się prezentują

Luźna koszula damska to jedno z zarazem wygodnych i ładnych ubrań. Pasuje kobietom w każdym wieku i niezależnie od okazji – poczujesz się w niej po prostu dobrze. Planujesz popołudnie przed komputerem z ulubionym serialem? Załóż do koszuli wygodne legginsy. Wybierasz się na spotkanie z przyjaciółką? Postaw na jeansy, ramoneskę i dopasuj nieco biżuterii. Zrobiło się chłodno? Ten rodzaj ubrań świetnie nosi się z prostymi płaszczami. Koszule oversize zapinane na guziki, z kołnierzykiem i mankietami wywodzą się wprost z mody męskiej. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby luźne, swobodne koszule po prostu pożyczyć z szafy chłopaka, męża czy syna. Luźny styl tych niezobowiązujących ubrań to patent na modną, wiosenną stylizację.

Ubrania, które potrafią sporo ukryć

Moda oversize skradła serca osób, które cenią wygodę, akceptują swoje ciało wraz z jego ewentualnymi niedoskonałościami figury, a także cenią swobodny, lekko nonszalancki styl. Koszule te są wygodne, nie grozi nam żaden uwierający czy ciasnawy element odzieży i dość łatwo je kupić przez internet, bo to fasony, których nie musimy przymierzać. Są odpowiednie zarówno dla osób chcących ukryć dodatkowe kilogramy, jak i cieszących się nienaganną figurą.

Modne koszule i tuniki w fasonie oversize możesz dopasować do wyszczuplających spodni i czółenek na wysokim, ale stabilnym obcasie w formie słupka. Luźna, swobodna góra z nutką nonszalancji doda stylizacji luzu i pomoże zatuszować niedoskonałości w newralgicznej okolicy brzucha, ud, bioder i pośladków. Pamiętaj jednak o unikaniu ubrań oversize we wzory, a pozostałe ubrania dobieraj w dopasowanych fasonach.

Pasują każdej kobiecie – wymienisz się nimi z córką

Wszelkiego rodzaju luźne bluzki, sukienki i narzutki można nosić w każdym wieku. Równie dobrze tę samą koszulę o luźnym kroju może włożyć mama, co córka. Poza klasyczną koszulą warto mieć w szafie model jeansowy (ponadczasowy) i model w ciekawym kolorze: na wiosnę polecamy szczególnie błękit, róż i odcienie zieleni.

Można je nosić z ubraniami w każdym stylu

Luźna koszulowa bluzka nadal świetnie wygląda z elegancką marynarką – pod warunkiem oczywiście, że są utrzymane w spójnym, podobnym stylu. Po godzinach wystarczy zmienić dół stroju na elastyczne spodnie z gumką i buty na płaskie baleriny lub tenisówki i stylizacja na wyjście ze znajomymi gotowa. Luźny krój dodaje koszulom odrobiny nonszalancji i artystycznego luzu.

