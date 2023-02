Ma 17 lat. Jako jedyny Polak dostał się w tym roku na Yale

Dawid Kopik pochodzi z Goli - miejscowości w gminie Gostynin, która znajduje się w Wielkopolsce. To uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. A niedługo będzie studentem jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na całym świecie. Do stanu Connecticut w USA poleci już jesienią 2023 roku. To, że jest jedynym Polakiem, który będzie zdobywać wiedzę w tym miejscu, potwierdziła sama uczelnia.