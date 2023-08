Ma 32 lata i jest singielką. Tak wyglądają jej wieczory

– Generalnie mam to gdzieś, niech sobie gadają. Zresztą nawet gdyby to była prawda, to czy to obniża moją wartość jako człowieka? Bo jakiś facet "mnie nie chce"? No dajmy spokój. A jeśli chodzi o tę mityczną "męską pomoc"… Mówi się, że jak facet jest w domu, to zawsze coś naprawi, wniesie zakupy. Sama sobie wnoszę torby, mam windę. A jak się coś zepsuje, to dzwonię po fachowca – kwituje.