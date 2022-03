Ma 46 lat i ćwiczy na trampolinie. "Uwielbiam ten trening"

Trampolina nie tylko dla najmłodszych

Zamiłowanie do tego dość nietypowego treningu, Eva Longoria przejęła od swojej przyjaciółki. Celebrytka w rozmowie z "Women's Health" wyznała, że początkowo uznawała taki trening za coś szalonego. Mimo swoich przemyśleń postanowiła dołączyć do grupy online. Początki okazały się dużo trudniejsze, niż zakładała. Szybko jednak nabierała wprawy i obecnie uczestniczy w zajęciach dla zaawansowanych. Okazało się, iż trampoliny to coś znacznie więcej, niż ćwiczenia na poprawę kondycji.