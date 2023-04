Ma 46 lat i nosi dopasowane sukienki. Niewiarygodne, co słyszy od ludzi

"Nie przestanę nosić obcisłych sukienek"

Miss od pewnego czasu prowadzi konto na TikToku pod nickiem "r_cheeks". To właśnie za pośrednictwem tej popularnej platformy kobieta przyznała, że wiele osób zwraca jej uwagę na to, co nosi. TikTokerka ma 46 lat i uwielbia dopasowane sukienki. Najwyraźniej nie wszystkim podoba się fakt, z jaką pewnością siebie Miss zakłada kolejne stylizacje.