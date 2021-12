Ma 51 lat i promienną skórę. Znamy jej sekret. Wystarczy pięć kroków

51-letnia wokalistka udowadnia, że wiek to tylko liczba. Artystka podczas swoich koncertów jest niczym wulkan pełen energii - mimo skomplikowanych układów tanecznych nie usłyszymy w jej głosie zadyszki. Jak wiadomo, makijaże sceniczne oraz te na wielkie wyjścia nie są zbyt dobre dla skóry. Jednak po Lopez nie widać żadnych niepokojących skutków ubocznych. Jak ona to robi?! Mamy odpowiedź na to nurtujące pytanie.