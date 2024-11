Wokalistka zwraca uwagę na to, że część karier wielkich gwiazd przypadła na poprzedni system, w którym instytucje świadomie unikały płacenia składek ZUS dla artystów, wykorzystując luki prawne.

Wanda Kwietniewska z goryczą wspomina swoje początki jako młoda piosenkarka i "pluje sobie w brodę", że nie zadbała o finanse i w podcaście "Legendy show-biznesu" wokalistka skomentowała sprawę dobitnie. "To były złodziejskie instytucje, które świadomie nie płaciły za nas tego ZUS-u" – mówi.

"Dlaczego? Ponieważ ta szkoła Studio Sztuki Estradowej była szkołą przyzakładową i my mieliśmy stypendia, ale byliśmy na pół etatu. Te trzy lata szkoły zostały mi policzone i to, że urodziłam jedno dziecko. I to jest wszystko, a poza tym system mnie nie widzi. Nie widzi tego, że ja pracuję, czterdzieści parę lat jestem na scenie" – zaznacza w podcaście.