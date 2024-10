"Jestem darmozjadem". Taką emeryturę dostanie po 30 latach

Manuela Gretkowska 6 października 2024 roku skończyła 60 lat. Pisarka ma na swoim koncie wiele wypowiedzi, które wzbudzały niemałe emocje. Artystka śmiało odnosi się do tematów dotyczących prozy życia codziennego, nie owijając przy tym w bawełnę.

Pisarka nie tak dawno temu odniosła się też do wysokości swojej emerytury. - Nieważne, że od 30 lat, żyjąc z książek, płacę podatki - skwitowała.

Manuela Gretkowska jest autorką mnóstwa poczytnych książek, które są popularne również za granicą. Na swoim koncie ma też wiele artykułów, które ukazały się m.in. na łamach "Newsweeka". Pisarka przyznała, że od zawsze płaci składki. Mimo to ZUS wyliczył jej zaskakująco niską emeryturę.

Pisarka zawsze jasno wyraża swoje zdanie na najróżniejsze tematy. Nie tak dawno temu podczas rozmowy ze "Wprost" odniosła się do sex workingu, nie przebierając przy tym w słowach i podkreślając, że jest to wykorzystywanie ciała w celach zarobkowych.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!